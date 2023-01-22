Враг хочет запугать украинцев, потому что не может победить на поле боя, отметил Данилов.

Россия готовится к новому наступлению, первый признак - враг активно реализует информационные мероприятия.

Перед тем, как бить из танков, противник применяет "ядовитые информационные газы", в состав которых входят манипуляции, фейки, дезинформация, ложь, а также активизируются вражеские агенты информационного влияния, говорится в колонке секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова для "Украинской правды".

"...Россия готовится к наступлению, первым признаком которого согласно устоявшейся тактики является реализация активных информационных мероприятий... Нас хотят запугать, потому что победить на поле боя они не в состоянии. Мы должны с вами это помнить", - отметил он.

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Секретарь СНБО добавил, что вражеская "задача максимум - осуществление прорыва на оперативных направлениях: юг, завершение оккупации Донецкой и Луганской областей, прерывание цепочек поставок оружия".

Данилов предупредил, что главной мечтой путинских фантазий остается Киев.

Война в Украине - последние новости, которые стоит знать

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий предупредил, что решающим временем в войне с РФ будет весна и начало лета, поскольку на это время запланировано крупное наступление россиян.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный предупредил, что враг еще раз попытается захватить Киев. Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Россия может совершить нападение на наше государство с собственной территории.

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