Удастся ли России это сделать, зависит от поддержки Запада и готовности ВСУ к боям.

Россия может напасть на Украину с собственной территории, а тема наступления из Беларуси будет только отвлекать внимание. Об этом заявил польский генерал и военный эксперт по боям в Украине Вальдемар Скшипчак.

В интервью "ВВС Украина" он утверждает, что новое наступление РФ действительно вероятно, но страна-агрессор уже будет действовать по другому сценарию. Сейчас она накопила свои войска в районе Брянска, Курска и Воронежа.

"Я считаю, что Россия может ударить по Украине с этого направления, двигаться оттуда в южном направлении, на запад от Харькова, вдоль реки Ворскла, впадающей в Днепр. При этом сценарии под ударом оказываются - Полтава и Днепр", — говорит Скшипчак.

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Большие планы Путина по Украине провалились, говорит польский генерал, поэтому теперь президент РФ вынужден перейти к стратегии малых шагов. Поэтому вряд ли он планирует захватить сейчас всю Украину.

"Далее, скорее всего, его целью будет часть Харьковской области, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская область. Удастся ли ему это сделать, зависите от вас и от нас - Запада", — добавил эксперт.

Разговоры о новом наступлении России

В СМИ постоянно циркулируют Новости, что зимой-весной 2023-го года Россия вновь попытается пойти в наступление. Вероятно, снова с территории Беларуси.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что оккупационная армия РФ может попытаться осуществить свой последний рывок на годовщину полномасштабного вторжения в Украину. Также это может произойти в начале весны - в марте.

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников предсказал активность на фронте с наступлением весны. По его словам, Россия могла подготовить ресурсы для атаки на юге и востоке.

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