Советник руководителя ОП призвал российских матерей сделать что-то ради сохранения жизни своих сыновей.

Путинский режим может отправить на войну в Украине призванных с 1 апреля срочников.

Об этом на брифинге сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

Он напомнил, что с 1 апреля в РФ начинается кампания по призыву срочников.

По словам Арестовича, данные разведки пока свидетельствуют о резком падении части контрактников в подразделениях российских захватчиков.

"И можем ожидать, что путинский режим погонит вперед срочников. Матери России, подумайте, нужно ли вам это. Если не нужно, то совершайте ответные действия и сохраните своих сыновей, ведь им не за что погибать в Украине, а эта война не нужна русскому народу. Она нужна лишь путинскому режиму. Вам с путинским режимом в России и разбираться", - отметил советник.

Напомним, войска России ворвались на украинскую территорию рано утром 24 февраля. Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в том числе - Киев, Харьков, Мариуполь и Чернигов.

Позже стало известно, что в Украине воюют российские срочники, среди них было немало жертв.

Алексей Арестович прогнозировал, что украинская сторона способна одержать "промежуточную победу" над РФ в конце апреля - начале мая.

Вас также могут заинтересовать новости: