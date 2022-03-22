Возможно, это не будет означать прекращения боевых действий, но это будет конец военным потугам оккупантов, отметил он.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, когда предположительно Украина отпразднует победу над российскими оккупантами.

Об этом он заявил в эфире информационного телемарафона.

"Конец апреля - начало мая. Я думаю, что это будет такая промежуточная победа, когда мы поймем, что мы их бьем, и они ломаются", - сказал он.

По словам Арестовича, возможно, это не будет означать прекращения боевых действий, но всем будет понятно, что это конец их военным потугам.

Ранее сегодня Арестович заявил, что активные боевые действия в Украине с российскими оккупантами могут завершиться через две-три недели.