Два города остаются в эпицентре боевых действий, отметили в Генштабе.

Российские захватчики продолжают наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

На этих направлениях в течение суток было отражено более 30 атак противника, об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке в понедельник, 1 мая. "В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно держат оборону", - говорится в сообщении.

Продолжаются бои в городе Бахмут, а также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Предтечино. Нанес авиаудар по Бахмуту и Белой Горе. В результате вражеских обстрелов пострадали 10 населенных пунктов Донецкой области на Бахмутском направлении.

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На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области, но успеха не имел. Нанес авиационный удар по Авдеевке, а также совершил обстрелы ряда населенных пунктов Донецкой области.

На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции Сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеским обстрелам подверглась также Георгиевка Донецкой области.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского и Белогоровки.

Ситуация на фронте в Украине - сегодня это стоит знать

Россияне уже длительное время пытаются наступать на Донбассе и несут огромные потери. По данным Генштаба, опубликованным утром 1 мая, враг на протяжении минувших суток более 30 раз неудачно атаковал наших воинов на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

По состоянию на 1 мая общие потери россиян в Украине превышают 190 тысяч захватчиков. Кроме того, противник потерял много техники, в частности, 3 тыс. 700 танков.

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