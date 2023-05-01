В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши защитники стойко держат оборону.

Украинские военные за прошедшие сутки, 30 апреля, отбили более 36 атак российских захватчиков на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 1 мая. Отмечается, что в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши защитники стойко держат оборону.

"На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Александро-Шультино", - говорится в сообщении.

Также в результате российских обстрелов на этом направлении пострадали 15 населенных пунктов Донецкой области.

А на Авдеевском направлении россияне вели наступательные действия в районе населенных пунктов Авдеевка и Первомайское, однако успеха враг не имел. Захватчики обстреляли восемь населенных пунктов Донецкой области.

Также продолжаются бои за Марьинку. На этом направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Вражеским обстрелам также подверглись Красногоровка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки Россия нанесла авиаудары по населенным пунктам Красный Хутор Черниговской области и Середина-Буда на Сумщине. Враг также совершил минометные и артиллерийские обстрелы 5 населенных пунктов Черниговской области; 5 - в Сумской области, а также 8 - на Харьковщине.

На Купянском и Шахтерском направлениях вчера враг наступательных действий не проводил, сообщили в Генштабе. Однако, артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись 7 городов в Харьковской области и один на Луганщине. Также россияне совершили обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Золотая Нива.

Россияне нанесли артиллерийские удары и по нескольким населенным пунктам Луганской и Донецкой областей на Лиманском направлении.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Кроме обстрелов 15 городов и сел в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях российские оккупанты нанесли авиационный удар по населенному пункту Кизомис на Херсонщине.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, украинская военная авиация за минувшие сутки, 30 апреля, нанесла 4 удара по позициям личного состава российских захватчиков. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения живой силы оккупантов, а также их склад боеприпасов, 2 района сосредоточения артиллерии и логистический центр.

В Генштабе также рассказали, что за воскресенье Вооруженные Силы Украины ликвидировали еще 450 российских оккупантов. Таким образом, по состоянию на 1 мая общие боевые потери россиян в Украине составили около 190 тыс. 960 человек.

Между тем, Силы противовоздушной обороны Украины во время массированной ракетной атаки в ночь на 1 мая уничтожили 15 крылатых ракет. Всего российские оккупанты запустили по украинским городам 18 ракет.

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