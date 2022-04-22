Противник сейчас по всем направлениям пытается определить наиболее уязвимые места ВСУ для того, чтобы получить и закрепить свой успех, прежде всего в Донецкой области.

Российская армия на сегодня заканчивает перегруппировка войск и по всем направлениям пытается определить наиболее уязвимые места ВСУ, чтобы начать широкомасштабное наступление и закрепить свой успех, прежде всего в Донецком операционном районе.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"Если говорить в целом, то противник на сегодняшний день заканчивает перегруппировку войск. Все батальонно-тактические группы, которые до этого времени были сосредоточены на территории Беларуси, у наших северных границ, сейчас перебрасываются на восток Украины. Это, во-первых. А во-вторых, противник сейчас по всем направлениям пытается определить наиболее уязвимые места Вооруженных Сил Украины для того, чтобы начать широкомасштабное наступление и закрепить свой успех, в первую очередь в Донецком операционном районе", - сказал Скибицкий.

Отвечая на вопрос относительно сообщений о якобы решении оккупантов прекратить штурм Мариуполя, представитель ГУР МО Украины отметил, что, по данным разведки, российское руководство, как обычно, говорит неправду.

"По данным Главного управления разведки МО, как всегда, российское руководство говорит неправду. Да, действительно, они могут отказаться от широкомасштабного штурма именно этого объекта, но, по нашим данным, они планируют привлечь росгвардию, планируют привлечь другие структуры, в том числе структуры ФСБ, которые будут продолжать наступление именно на завод (завод "Азовсталь" - УНИАН) для того, чтобы уничтожить наше сопротивление", - сказал Скибицкий.

Напомним, что Россия публично заявила, что во время "второй фазы" войны против Украины планирует полностью оккупировать Донбасс и юг Украины. Контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в оккупированный Крым и "влиять на жизненно важные объекты ВСУ".

Глава главы ОП Андрей Ермак отреагировал на озвученные цели РФ, отметив, что предыдущие планы оккупантов разрушили украинская армия и народ.

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