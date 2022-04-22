Глава ОП напомнил, что украинская армия уже сломала предыдущие планы оккупантов.

Глава главы Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на озвученные цели Российской Федерации в Украине. Он отметил, что предыдущие планы оккупантов разрушили украинская армия и народ.

Об этом он написал в Telegram.

"Россия озвучила свой план на вторую фазу войны. Они думают, что могут захватить Донбасс и Юг Украины, рассчитывая на экономическое давление нашего государства. У нас есть собственные сценарии защиты Украины и хочу напомнить, что многие планы кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа", - заявил Ермак.

Он также подчеркнул, что это война за Свободу и Украина одержит победу.

Напомним, что Россия публично заявила, что во время "второй фазы" войны против Украины планирует полностью оккупировать Донбасс и юг Украины. Контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в оккупированный Крым и "влиять на жизненно важные объекты ВСУ".

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