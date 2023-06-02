Командиры оккупантов не знают, следует ли усилить оборону в приграничных областях РФ или укреплять позиции на захваченной украинской территории, отметили в разведке.

Командование войсками Российской Федерации предстало перед острой дилеммой - усиливать пограничные области из-за деятельности партизан или позиции на оккупированной части Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, ссылаясь на данные разведки. В разведке сообщили, что 1 июня партизанские группы атаковали второй раз за десять дней Белгородскую область РФ.

По ее данным, вероятно, российские вооруженные силы и внутренние войска добились более быстрого успеха в сдерживании нового рейда партизан в этот регион, чем в прошлый раз. Однако, как свидетельствует пресс-релиз Министерства обороны РФ, для этого пришлось развернуть весь комплекс огневой мощи на российской территории, в том числе ударные вертолеты и тяжелую термобарическую систему залпового огня ТОС-1А.

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"Российские командиры теперь сталкиваются с острой дилеммой: следует ли усилить оборону в приграничных областях России или укреплять их позиции на оккупированной Украине", - говорится в сообщении.

Война с РФ - важные новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, в течение последних недель бойцы из "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" активизировали рейды в приграничные Брянскую и Белгородскую области России. В ОПУ прогнозировали, что по мере продвижения украинского контрнаступления такие рейды будут происходить чаще.

Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что РДК и ЛСР не предпринимали серьезных попыток установить контроль над территорией РФ во время этих рейдов.

1 июня стало известно, что бойцы снова зашли в Белгородскую область РФ, начались бои в районе Шебекино, в том числе с использованием танков. РДК назвал произошедшее "вторым этапом" своей операции и опубликовал кадры, на которых якобы запечатлено участие личного состава в бою на окраине Шебекино.

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