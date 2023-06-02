Эксперты указали на панику среди блогеров, которые бросились критиковать российскую власть.

Аналитики Института изучения войны проанализировали реакцию российских властей на новый прорыв границы в Белгородской области России. Эксперты указали на "повышенную тревогу относительно войны в Украине" среди россиян.

Согласно сообщениям, 1 июня подразделения общероссийского проукраинского Российского добровольческого корпуса и Легиона "Свобода России" провели очередной рейд в Белгородской области. Добовольцы нанесли удары по российским позициям вблизи населенного пункта, а также Шебекино Белгородской области. РДК заявила, что начался "второй этап" ее операции, и опубликовала кадры, на которых якобы запечатлено участие личного состава РДК в бою на окраине Шебекино. Минобороны России заявило, что сотрудники Пограничной службы России и ФСБ помешали двум мотострелковым ротам, усиленным танками, которые пытались "вторгнуться" на российскую территорию в районе Шебекино и Новой Таволжанки. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что "врагов на территории Белгородской области не было" во время попытки рейдов, хотя кадры с геолокацией показывают, что якобы сотрудники ЛСР действовали на территории России.

Один из российских блогеров утверждал, что 20 российских пограничников и 20 призывников, а также российская авиация и артиллерия отражали действия РДК и ЛРС, которые пытались провести рейд в районе Шебекино. Другие российские блогеры утверждали, что формирования, проводившие рейды в районе Шебекино и Новой Таволжанки, были размером примерно с роту и имели танки, а также другие боевые бронированные машины, хотя один известный блогер утверждал, что группа, которая пыталась прорваться возле блокпоста Шебекино состоял всего из 10 человек.

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Отмечается, что операции в Белгородской области являются рейдами по доктрине. Рейды, в соответствии с доктриной армии США, представляют собой мелкомасштабные штурмовые операции, предполагающие быстрое проникновение на вражескую территорию с целью получения информации, разгрома вражеских сил или уничтожения объектов. Рейды заканчиваются планомерным отходом с узко определенной территории и не преследуют цели установить долгосрочный контроль над территорией. РДК и ЛРС не предпринимали серьезных попыток установить контроль над территорией Белгородской области ни 1 июня, ни во время рейда 22 мая, несмотря на декларируемую ими цель захвата территории России.

Реакция российских официальных лиц и блогеров на рейд в Белгородской области свидетельствует о сохраняющейся повышенной тревоге в российском информационном пространстве по поводу войны в Украине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 1 июня, что президент России Владимир Путин постоянно получает информацию о ситуации в Белгородской области и что Путин наградил главу Шебекинского района Владимира Жданова орденом Мужества за его реакцию на ситуацию на границе. Гладков сообщил, что российские власти в Белгородской области эвакуировали 200 детей в Пензенскую область и планируют 3 июня эвакуировать еще 600 детей в Калужскую и Ярославскую области. Русская служба ВВС сообщила 1 июня, что Гладков договорился с властями нескольких регионов России о приеме 1200 белгородцев во время эвакуации.

Эти эвакуации, отмеченная Путиным внимательность и характеристика МО рейда как попытки "вторгнуться" на российскую территорию позволяют предположить, что Кремль пытается использовать эти ограниченные рейды для поддержки продолжающихся информационных операций, направленных на то, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную и заручиться внутренней поддержкой затяжной войны.

Некоторые российские блогеры использовали ситуацию в Белгородской области для критики российского руководства, в то время как другие утверждали, что ограниченные рейды являются предвестниками украинских контрнаступательных операций.

Бои в Белгородской области РФ 1 июня - что известно

Бойцы из "Российского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" повторно зашли в Белгородскую область РФ, в результате чего произошл бои с армией РФ в районе Шебекино. РосСМИ сообщили об атаке МАПП "Шебекино" танками.

В свою очередь российские силовики объявили план "Крепость" из-за обострения ситуации. Партизаны сообщили, что ударили из "Градов" по зданиб МВД, где собрались силовики РФ.

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