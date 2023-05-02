Эксперты отметили, что волна критики должна привести к увольнениям.

В Министерстве обороны Российской Федерации началась борьба за власть. Действия нынешних военных чиновников критикуют в попытке их сместить.

Аналитики Института изучения войны отметили, что под критику попал генерал-полковник Юнусбек Евкуров. Он несколько месяцев назад побывал на Херсонском направлении, где пообещал выделить оккупантам от 140 до 150 катеров для защиты островов в дельте Днепра, но так этого и не сделал.

Из-за нехватки плавсредств местный гауляйтер Владимир Сальдо в середине апреля начал отбирать гражданские катера для военных.

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Отмечается, что критиковать Евкурова начали после увольнения заместителя министра обороны России по тылу генерал-полковника Михаила Мизинцева. Он потерял свою должность после того, как командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Михаил Теплинский проверил войска Северного флота и нашел серьезные проблемы со снабжением.

Теплинский взял на себя командование войсками РФ на юге Украины в середине апреля и, возможно, попытается уволить чиновников Минобороны РФ играя на проблемах со снабжение. Стоит отметить, что Теплинского связывают с ЧВК "Вагнер", главарь которой Евгений Пригожин имеет серьезные проблемы с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Увольнения российских генералов - что известно

27 апреля стало известно, что генерал-полковника Михаила Мизинцева, известного как "мариупольский мясник", сняли с должности заместителя министра обороны, а на его место назначен заместитель главы Росгвардии Алексей Кузьменков.

Аналитики Института изучения войны считают, что перестановки в военном руководстве России являются ответом на рост среди российского населения опасения насчет украинского контрнаступления.

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