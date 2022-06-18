Угроза все так же исходит со стороны Беларуси. РФ намерена обезопасить свои бомбардировщики.

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину территория нашей страны каждый день подвергается ракетным ударам. Большинство ракет оккупанты выпускают с территории оккупированного Крыма, Каспийского и Черного морей, с территорий пограничных областей. Но так же продолжает расти угроза увеличения ракетно-бомбовых авиаударов и со стороны Беларуси, которую Кремль активно использует для размещения своих войск с первых дней войны против Украины.

По словам военного аналитика, полковника Сергея Грабского, вдоль границ с Украиной Беларусь располагает ПВО С-300, пишет "РБК Украина".

Для обороны самой Беларуси это не имеет никакого смысла, поскольку ей ничего не угрожает. Но она может применять их для защиты авиации России, которая будет наносить удары по Украине из ее территории.

"В то же время они могут создать противовоздушную защиту для той авиации, которая потенциально будет наносить удары из Беларуси, заходя в пространство Украины", - отметил Грабский.

По его словам, под большой угрозой пребывают территории 4 областей Украины.

"Есть вероятность нанесения авиационных ударов по нашей железной дороги в районе Ковель-Сарны-Коростень. То есть растет риск воздушных ударов по Волынской, Ривненской и Житомирской областях, возможно - и по Львовской области", - предупредил он.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что по состоянию на сегодня в Беларуси нет достаточного количества сил и средств для того, чтобы пойти в контрнаступление на Украину.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить готовность к обороне в четырех областях в случае вторжения с территории Беларуси.

А сегодня Александр Лукашенко пригрозил ударами по украинским городам в случае, если ВСУ атакуют Мозырь Гомельской области, где россияне разместили военную базу для ударов по Украине.

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