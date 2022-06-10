РФ готовится к тому, чтобы сделать "легитимными" позиции, занятые в украинском государстве, полагает эксперт.

Российское командование получило от президента РФ Владимира Путина задачу оккупировать до 1 июля Донецкую область в ее админграницах.

Кроме того, Россия хочет удержать под контролем Херсонскую и часть Запорожской областей, рассказал военный эксперт - генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко в интервью одному из YouTube-каналов.

"Это не говоря уже о "ЛДНР", по возможности, как мы видим, в Харьковской области - они сказали, что часть области должна отойти к приграничной области РФ. То есть готовится легитимация позиций, связанных с тем, что все захваченное в ускоренном порядке должно стать территорией РФ", - заявил собеседник.

Напомним, РФ вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Враги сперва обстреливали военные объекты, а потом атаковали и жилье гражданских, в частности, в Донецкой, Херсонской, Харьковской и Запорожской областях, были жертвы и пострадавшие.

Противнику удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на востоке и на юге нашей страны.

РосСМИ писали, что российские власти хотят объединить захваченные территории нашей страны в новый "федеральный округ" в составе РФ.

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