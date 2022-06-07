Президент России "нездоров в очень широком смысле", полагает кандидат юридических наук.

Кандидат юридических наук, правозащитник Марк Фейгин считает, что у президента РФ Владимира Путина явно есть расстройство личности.

Путин "нездоров в очень широком смысле", рассказал эксперт в эфире одного из YouTube-каналов.

"…явно расстройство личности налицо - из того, что я изучал по судебной психиатрии, для меня это совершенно очевидно. Расстройство личности - это не заболевание, это, может, свойство большого числа людей. Расстройство очевидное…", - заявил собеседник.

По словам юриста, российский лидер вообще нечувствителен.

"…то, что он нездоров в очень широком смысле, и причин, видимо, на то немало, это определенно. Он нечувствителен вообще ни к человеческой боли, ни к человеческой ценности…, он нечувствителен вообще…", - сказал Фейгин.

Ранее российский социолог Игорь Эйдман поделился мнением, что в РФ элита в значительной степени расколота в вопросе целей войны против Украины и средств достижения своих целей, и шизофреническое сознание больного Владимира Путина также расколото.

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