Президент РФ верит в то, во что хочет, полагает британский министр.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес увидел в оправданиях президента РФ Владимира Путина широкомасштабного вторжения в Украину "легкий блеск отчаяния".

НАТО не окружило РФ, на долю Альянса приходится только 6% российской сухопутной границы и в украинском государстве никаких его баз не было, приводит слова британского чиновника CNN.

По мнению главы Минобороны, президент России "верит в то, во что хочет верить - легкий блеск отчаяния".

"На долю НАТО приходится 6% его сухопутной границы. Это не окружение, если только 6% вашей сухопутной границы составляют страны НАТО", - заявил он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля рано утром и назвала войну в нашей стране "спецоперацией", в частности, для "денацификации" наших земляков. Украину поддержали ряд стран НАТО, в частности, Британия и США.

Войска РФ сначала атаковали военные объекты, а позже и гражданские. По сведениям украинской стороны, только в одном Мариуполе Донецкой области погибли более 20 тысяч человек.

9 мая - в День победы - Владимир Путин в Москве на Красной площади во время военного парада оправдал широкомасштабное вторжение в Украину. Российский президент сказал, что война в Украине является "предупредительным отпором агрессии" со стороны НАТО.

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