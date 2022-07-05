Судьба войны в Украине зависит от Путина, сообщили в российском Министерстве обороны.

Война России против Украины будет продолжаться, пока не будут полностью выполнены задачи, которые поставил президент РФ и верховный главнокомандующий Владимир Путин.

Для российской стороны сейчас якобы в приоритете сохранение жизней своих военных, рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу во время селекторного совещания, пишет "Интерфакс".

"Специальная военная операция продолжится до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим (Путиным - Ред.)", - заявил он.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Из-за нападения России в нашей стране погибло много мирных людей. В ООН подтвердили гибель почти 5 тысяч гражданских.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине является защита Донбасса и создание условий, которые гарантируют безопасность РФ.

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