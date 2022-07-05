Реальные потери среди гражданского населения из-за войны с Россией значительно больше, отметили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

В Организации Объединенных Наций подтвердили гибель почти 4,9 тыс. гражданских лиц с начала полномасштабной войны в Украине.

Об этом в Facebook сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека.

"По состоянию на 4 июля мы подтвердили 4889 случаев гибели и 6263 случая ранения гражданских лиц, начиная с 24 февраля. Реальные цифры значительно выше", - говорится в сообщении.

В частности, по данным миссии, только в июне погибло 361 гражданское лицо, а 1029 получили ранения. Среди них 51 погибший и 206 раненых в 18 городах/поселках на территориях Луганской и Донецкой областей, которые находятся под контролем вооруженных сил Российской Федерации и связанных с ней вооруженных группировок (18,5% от общего количества), а также 310 погибших и 823 раненых в 162 городах/поселках в областях (частях областей), которые находились под контролем правительства Украины на момент, когда случаи гибели или ранения гражданских лиц имели место (81,5% от общего количества).

В миссии отметили, что 98% этих потерь вызваны применением взрывного вооружения с большой зоной поражения.

"Мы подчеркиваем, что международное гуманитарное право запрещает все средства и методы ведения войны с неизбирательным действием. Гражданские лица никогда не должны быть целью, и необходимо постоянно заботиться о сохранении гражданских лиц и гражданских объектов. Необходимо постоянно придерживаться принципов различия, мер предосторожности и пропорциональности", - заявили в миссии.

Напомним, Россия рано утром 24 февраля решилась на широкомасштабное вторжение в Украину. Враг обстреливал военные и гражданские объекты, на захваченных территориях оккупанты насиловали, пытали и жестоко убивали людей.

Только в одном Мариуполе Донецкой области из-за широкомасштабной агрессии РФ погибли более 20 тысяч человек.

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