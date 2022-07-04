У президента РФ всегда была идея покорить украинское государство, отметил эксперт.

Президент Российской Федерации Владимир Путин решил стереть Украину с лица земли после Революции достоинства (Евромайдан), благодаря которой украинскому государству удалось избавиться от влияния РФ.

Российский лидер считал нашу страну своей сферой интересов, он десятилетиями готовился к тому, чтобы расширить РФ, рассказал австрийский военный эксперт Том Купер в эфире одного из YouТube-каналов.

"…У него всегда была идея покорить Украину. И для него это был как удар в лицо, когда в 2014-м Украина поднялась благодаря Майдану и избавилась от влияния России. Для него это был шок - как так - украинцы отвернулись от меня? Мы должны убить и уничтожить их, стереть Украину с лица земли!" - заявил собеседник.

Напомним, Революция достоинства в Украине началась 30 ноября 2013 года из-за того, что тогдашние власти отказались подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС. Майдан продолжался по февраль 2014-го. В результате Майдана власть в нашей стране потерял пророссийский президент Виктор Янукович - он сбежал в РФ и попросил Владимира Путина ввести войска в Украину.

Весной 2014 года Россия захватила украинский Крым и вторглась на часть Донбасса. На Донбассе РФ поддержала боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Рано утром 24 февраля 2022 года российские войска осуществили полномасштабное вторжение в Украину. В начале июля Том Купер сообщил, что из-за Владимира Путина у оккупантов закончились ракеты большой дальности.

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