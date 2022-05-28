Россия по определенной причине не аннексировала Беларусь, считает эксперт.

Российская Федерация до сих пор формально не поглотила Беларусь, поскольку российский президент Владимир Путин хочет перебросить на белорусскую территорию ядерное оружие и оттуда атаковать Европу.

Власти РФ могут нанести удар по Украине, Литве или Польше, рассказал российско-американский историк, доктор исторических наук Юрий Фельштинский в интервью главреду интернет-издания "Гордон" Олеси Бацман.

По мнению эксперта, когда Россия начнет перебрасывать ядерное оружие на белорусскую территорию, наступит последний момент, когда страны-члены НАТО обязаны будут входить в российско-украинскую войну всеми своими силами, чтобы предотвратить термоядерный сценарий.

"Думаю, что причина, по которой Беларусь до сих пор не аннексировала, не поглотила Российская Федерация, на формально-юридическом уровне - Путин хочет оставить Беларусь формально независимым государством, чтобы перебросить ядерное оружие в Беларусь и начинать ядерную атаку против Европы из Беларуси с надеждой, что удары в ответ будут только по Беларуси, а не по РФ, или их вообще будет очень трудно проводить (если иметь в виду термоядерные удары в ответ), потому что Беларусь слишком все-таки вклинивается в Европу...", - отметил историк.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись в Украину, частности, вражеские войска наступали и с территории Беларуси. Украинские населенные пункты также не раз обстреливали с белорусской территории.

По данным ООН, по состоянию на начало мая в нашем государстве из-за широкомасштабной агрессии была задокументирована гибель 3 381 человека.

Российская сторона не раз угрожала, что применит ядерное оружие. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд говорила, что Штаты в случае возможного ядерного удара России по территории Украины не оставят украинское государство в одиночестве.

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