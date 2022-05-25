В некоторых СМИ для президента России пытаются создать образ уходящей натуры, считает социолог.

Западным СМИ и русскоязычным оппозиционным информационным ресурсам специально "сливают" сведения о том, что президент России Владимир Путин "смертельно болен", его "хотят сместить", и верхушка уже ищет, кем его заменить.

В информкампании, которая представляет главу РФ как уходящую натуру, "виден почерк российских спецслужб", написал в Facebook российский социолог Игорь Эйдман.

"…Участились "вбросы", что он смертельно болен раком, что его хотят сместить, что верхушка ищет ему замену. Источники в основном мутные от паблика "Генерал СВР", до купленного Лубянкой на корню режиссера Оливера Стоуна. Все они, а также какие-то бывшие сотрудники разведок, анонимные олигархи и источники в Кремле сливают подобные слухи в западную прессу и русскоязычные оппозиционные СМИ…", - отметил эксперт.

Социолог назвал цель таких "вбросов" - "внушить противникам, прежде всего англичанам и американцам, что против Путина не имеет смысла проводить какие-то серьезные специальные операции, раз он и так умрет или потеряет власть".

По его мнению, посыл такой информкампании сводится к тому, что главное не злить больного, чтобы он не пустил в ход ядерное оружие, а потом тот "просто исчезнет и все наладится".

"…Но это все для Запада, а для своих он продолжает корчить из себя мачо-мэна…", - подчеркнул Эйдман.

В соцсети у социолога спросили, будет ли он готов признать свою неправоту, если подтвердится, что Путин болен раком? На это вопрос эксперт ответил так: "С радостью".

Ранее ряд экспертов и СМИ из разных стран мира писали, что Владимир Путин болен. В частности, российскому лидеру приписывали шизофрению, рак брюшной полости и рак щитовидной железы, болезнь Паркинсона и деменцию.

В конце мая в сети сообщили, что российский лидер перенес операцию.

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