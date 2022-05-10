Из-за оккупантов погибли более 780 женщин, сообщили в Управлении Верховного комиссара Организации Объединенных наций.

В Украине с начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации насчитали 3 381 жертву.

Во время войны в нашей стране ранены 3 680 человек, сообщило Управление Верховного комиссара Организации Объединенных наций по правам человека.

По его данным, среди убитых есть, в частности, 1 227 мужчин, 787 женщин и 166 детей.

В ООН добавили, что реальное количество жертв войны в Украине может быть намного выше.

В Организации также сообщили, что количество украинцев, перемещенных внутри страны из-за вторжения РФ, уже превысило восемь миллионов человек.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом обстреливали и гражданские.

В начале апреля в ООН сообщали, что была задокументирована гибель 1 480 человек в результате широкомасштабного вторжения РФ.

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