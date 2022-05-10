В Украине с начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации насчитали 3 381 жертву.
Во время войны в нашей стране ранены 3 680 человек, сообщило Управление Верховного комиссара Организации Объединенных наций по правам человека.
По его данным, среди убитых есть, в частности, 1 227 мужчин, 787 женщин и 166 детей.
В ООН добавили, что реальное количество жертв войны в Украине может быть намного выше.
В Организации также сообщили, что количество украинцев, перемещенных внутри страны из-за вторжения РФ, уже превысило восемь миллионов человек.
Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись в Украину.
Противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом обстреливали и гражданские.
В начале апреля в ООН сообщали, что была задокументирована гибель 1 480 человек в результате широкомасштабного вторжения РФ.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Армия РФ вряд ли является даже второй сильнейшей в Украине - американский генерал
- В НАТО спрогнозировали, когда в Украине наступит решающая фаза войны
- Кулеба назвал ключевой момент в войне с РФ и раскрыл украинскую концепцию победы