Если военнопленный после обмена будет задержан на территории Украины в связи с его участием в боевых действиях, то он будет отбывать наказание.

В Верховной Раде Украины предлагают упростить процедуру обмена осужденных как военнопленных.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в парламенте зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и Уголовный кодекс Украины относительно урегулирования процедуры обмена осужденных как военнопленных" (регистрационный номер 7436), одним из авторов которого является народный депутат Украины Федор Вениславский (фракция "Слуха народа").

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что данный законопроект необходим для оперативного решения вопросов по процедуре обмена обвиняемых, осужденных как военнопленных.

Изменениями в УПК предлагается предусмотреть возможность закрытия уголовного производства, если соответствующим уполномоченным органом принято решение о передаче подозреваемого, обвиняемого для обмена как военнопленного. Отмечается, что при этом в отношении обвиняемого уголовное производство может быть закрыто судом, если прокурор подал ходатайство о его закрытии в связи с тем, что принято решение о передаче обвиняемого для обмена как военнопленного.

Кроме того предусматривается возможность отмены таких постановлений и постановлений о закрытии уголовного производства в случае, если обмен подозреваемого, обвиняемого как военнопленного не состоится или если он до истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности вновь будет задержан на территории Украины в связи с его участием в боевых действиях. В таком случае он будет отбывать наказание.

Как сообщал УНИАН, Украина удерживает всех российских военнопленных в полном соответствии с Женевской конвенцией, к тому же создала лагерь для них в одной из западных областей.