Еще в марте 60% украинцев считали, что для победы нам нужна одна неделя или максимум несколько недель.

Большинство украинцев - 57% считают, что для победы в войне Украине нужно более шести месяцев.

Об этом сообщил директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в эфире информационного телемарафона.

По его словам, исследование выявило, что 25% опрошенных украинцев считают, что для победы в войне Украине понадобится несколько месяцев, а 57% считают, что полгода и более.

При этом, еще в марте 60% украинцев считали, что для победы понадобится одна неделя или максимум несколько недель.

"Это определенный тренд, потому что украинцы увидели, что войну выиграть за несколько недель невозможно... На самом деле это хорошо, это рационализация, это заставляет людей "стать на землю", найти себя во время войны и двигаться дальше", - сказал он.

Антипович сообщил, что как и в первые месяцы войны, пока абсолютное большинство граждан – 93% уверены в победе Украины.

Как сообщал УНИАН, почти 60% опрошенных украинцев считают необходимым существенно ограничивать себя в развлечениях и покупках во время войны.

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