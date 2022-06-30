Больше всего украинцы страдают от усталости и недостатка полноценного сна.

Почти 60% опрошенных украинцев считают необходимым существенно ограничивать себя в развлечениях и покупках.

Об этом говорится в результатах опрос Социологической группы "Рейтинг" в рамках 14-й волны проекта "Украина в условиях войны".

"Сегодня 59% считают необходимым существенно ограничивать себя в развлечениях и покупках, 36% считают, что нужно стараться жить полноценной жизнью", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что молодежь до 35 лет менее склонна к самоограничениям (лишь 46% это поддерживают). Также меньше ограничивают себя люди, которые полноценно (55%) или частично работают (58%), вероятно полагая, что их фронт - экономический (уплата налогов, помощь армии).

"Наиболее приемлемым является ходить в спортзал (84%); посещать салоны красоты (67%), праздновать собственный день рождения (62%). Менее приемлемыми являются досуг на природе (жарить шашлыки) - 42%, ходить в рестораны и кафе (37%) и покупать дорогие продукты, одежду (36%)", - рассказали социологи.

Кроме того, отмечается, что жители запада чаще считают неприемлемым празднование собственного дня рождения и покупку дорогих продуктов и одежды.

"Несколько меньше склонны себя ограничивать те, кто имеют родственников, которые воюют. Возможно это связано с тем, что они меньше чувствуют вину, поскольку кто-то из близких уже "платит" за их мирную жизнь", - отмечают авторы исследования.

Также, согласно опросу, больше всего украинцы страдают от усталости (только 36% ее не ощущают) и недостатке полноценного сна (только 44% имеют полноценный сон).

"Такие реакции организма естественны для стресса. Несмотря на это, другие эмоциональные и моральные показатели граждан в лучшем состоянии", - говорится в результатах опроса.

Кроме того, относительно динамики исследования эмоциональных состояний, социологи отмечают, что по состоянию на июнь наблюдается постепенный возврат к показателям "мирного" времени. "Вероятно, это является эмоциональной адаптацией к войне, которая может быть связана как с резервами психики человека, так и с внешними обстоятельствами, которые для большинства граждан относительно стабилизировались или хотя бы стали понятными и определенными", - пояснили авторы исследования.

Так, в спокойном и очень спокойном состоянии находятся 24% украинцев, а в напряженном и очень напряженном - 39%.

Отмечается также, что стало больше тех, кто считает, что людям нельзя доверять, и думает о том, что"со мной может произойти что-то плохое". "Последнее связано с новостями о разрушениях и погибших, и с осознанием, что мало осталось тех, кого это хотя бы косвенно не коснулось", - отмечают социологи.

*** Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 18-19 июня. Исследование было проведено среди населения Украины в возрасте от 18 лет и во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. 1 тыс. 200 респондентов были опрошены методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 29 апреля количество вакансий в Украине уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным временем. В исследовании отмечается, что открываются вакансии в основном на замену выехали сотрудников или предприятия после релокации ищут работников на новом месте.

По состоянию на 12 июня спрос на рабочие специальности стал более ощутимым на украинском рынке труда: в июне количество вакансий в этой сфере выросло на 20% по сравнению с предыдущим месяцем, а также прекратилось снижение уровня зарплат.

По состоянию на 7 июня падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем. Больше всего таких - в добывающей промышленности и строительстве.

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