По словам эксперта, сейчас наступает последний период деятельности Путина в России.

Окружение президента РФ Владимира Путина понимает, что война в Украине проиграна. Убрав Путина, Кремль начнет выпрашивать у Запада капитуляцию на более выгодных условиях.

Такой прогноз дал политолог Андрей Пионтковский в эфире FREEДОМ.

По словам эксперта, сейчас наступает последний период деятельности Путина в России.

"Он ухудшает позиции всего своего окружения. Его окружают такие же негодяи, как и он: они все жаждали уничтожения Украины, все поддерживали этот проект. Но большинство людей с нормальной психикой поняли, что война проиграна", - говорит Пионтковский.

В то же время, как утверждает политолог, перед окружением Путина стоит гораздо более важная задача.

"Да, они не перестали ненавидеть Украины, но для них более актуально сохранить власть и громадную собственность в России, в терпящей поражение стране. Линия Кремля сейчас - всеми средствами, с помощью международных посредников добиваться перемирья, прекращения огня, но как-то зафиксировать какие-то захваченные позиции и найти какую-то мягкую форму отступления, не позорного сохранения у власти", - утверждает Пионтковский.

После выступления в Самарканде Путин понял, что мирного отступления нет, что его же соратники очень скоро от него избавятся. Потому что без него им легче будет договариваться с Западом и может быть даже с Украиной, отмечает Пионтковский.

"Путин уже решает вопросы своей лично власти, сохранение своего поста, потому что в российской системе, потеряв власть, он потеряет и жизнь. Но это долго продолжаться не может. Две серьёзных, ярких победы украинских войск и для меня очевидно, что окружение от него (Путина - ред) избавится и попытается найти более мягкие условия капитуляции, чем те, с которыми им бы пришлось столкнуться при сохранении Путина", - уверен политолог.

Мобилизация в РФ 2022 и попытка аннексии Россией ряда областей Украины

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации российских военнослужащих запаса на войну с Украиной. Также Путин, говоря о ядерном оружии, заявил, что использует все имеющиеся средства в случае якобы появления угрозы территориальной целостности РФ. В своем экстренном выступлении, посвященном объявлению частичной мобилизации в РФ, он сказал: "Все, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

Российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединении к России, в Донецкой и Луганской - о присоединении к РФ.

Жители захваченных оккупантами территорий не хотели участвовать в псевдореферендумах, поэтому их оккупанты заставляли голосовать под дулами автоматов. По результатам, которые продемонстрировала российская пропаганда, более 90% участников "референдума" проголосовали "за".

Ряд стран, в частности ЕС и США, объявили, что не будут признавать результаты фейкового голосования.

Путин 30 сентября объявил об аннексии частей четырех областей Украины и предложил Киеву переговоры.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что договориться о сосуществовании с Путиным невозможно, поэтому Украина будет вести диалог с другим президентом РФ: "Мы готовы к диалогу с Россией уже с другим президентом России".

Глава государства убежден, что "только путь усиления Украины и изгнания оккупантов со всей ее территории возвращает мир".

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