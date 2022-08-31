Украинская сторона не смогла перевести язык ультиматума РФ в русло диалога, отметил министр.

Российская Федерация имеет такое представление о мирных переговорах - ее представители приехали, положили на стол ультиматум о полной капитуляции Украины, и украинская сторона должна с этим согласиться.

Киев имеет другую позицию - хочет проведения диалога, во время которого будут подыскивать взаимоприемлемые решения, и будет проявлено уважение к суверенитету и территориальной целостности нашей страны, рассказал глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

По его словам, "когда Россия изменит свой подход, перестанет жить своими фантазиями о том, что они одержат победу в этой войне - тогда посмотрим, может возникнуть окно для переговоров".

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Министр добавил, что украинская сторона поняла, что с представителями РФ не о чем говорить, когда не смогла перевести язык ультиматума в русло диалога.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля совершили полномасштабное вторжение в Украину. Российские власти назвали действия своих оккупационных войск "спецоперацией" якобы для "демилитаризации" и "денацификации" нашего государства. Противники обстреливали и гражданские, и военные объекты. Только в одном Мариуполе погибли десятки тысяч человек.

Между представителями Украины и РФ были переговоры, но они даже не привели к прекращению огня.

В конце июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что оснований для возобновления мирных переговоров с российской стороной нет. Подоляк отметил, что в РФ "нет реальности".

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