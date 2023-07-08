Часть ударных беспилотников противника не удалось перехватить.

Силы обороны Украины сбили 5 ударных беспилотных летательных аппаратов российских оккупантов.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в социальной сети Facebook. В частности, ночью, 8 июля 2023 года, враг атаковал иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край РФ).

"В результате боевой работы подразделениями ПВО Сил обороны Украины уничтожено 5 ударных БПЛА Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

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В то же время часть ударных БПЛА не удалось перехватить, потому что "Шахеды" попали в промышленные объекты и объекты инфраструктуры в Днепропетровской и Кировоградской областях. "Предварительно - без жертв. Об убытках и ликвидации последствий сообщат местные военные администрации!", - отмечается в сообщении.

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Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что ночью враг ударил по сельскохозяйственному предприятию в Кривом Роге беспилотниками. Пострадал 26-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также произошло сразу два пожара. Всего огонь охватил 360 кв. м. Спасатели его укротили. Уничтожено несколько складских помещений, изуродовано оборудование и машины.

Как сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, под утро область атаковали вражеские дроны. Работала ПВО. Предварительно - обошлось без пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры.

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