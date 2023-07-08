В результате вражеской атаки пострадал мужчина, его госпитализировали.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли более 50 авиационных ударов по позициям Вооруженных сил Украины и украинским населенным пунктам.

Об этом идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в субботу утром, 8 июля. "Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной удар иранскими ударными БПЛА типа Shahed по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется", - отметили в Генштабе и добавили, что 12 из 18 дронов ликвидированы.

Враг нанес удар беспилотниками по городу Кривой Рог, есть "прилет", сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его данным, противники попали в сельскохозяйственное предприятие, пострадал 26-летний мужчина, он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

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"Ночью враг ударил по Кривому Рогу. Применил беспилотники. Попал в сельскохозяйственное предприятие... Произошло сразу два пожара. Всего огонь охватил 360 кв. м. Спасатели его укротили. Уничтожено несколько складских помещений, повреждено оборудование и машины", - отметил чиновник.

По сведениям Генштаба, враг также нанес ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Запорожья.

"Также зафиксировано 53 авиационных удара и около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, разрушена инфраструктура, пострадали мирные люди", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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Как сообщал УНИАН, авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава российских оккупантов, четыре - по зенитно-ракетным комплексам и один - по пункту управления противника. Также было уничтожены два вражеских разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, склад боеприпасов, восемь артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны и две станции радиоэлектронной борьбы российских захватчиков.

Противники уже много раз атаковали украинскую землю дронами. Стоит отметить, что по состоянию на 7 июля на нашей земле уже уничтожено 3 652 вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня.

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