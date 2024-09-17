По его словам, не нужно создавать ложные ожидания, "чтобы люди не разочаровывались".

Война в Украине не завершится ни в этом году, ни в следующем, поэтому нужно быть реалистами и не завышать ожидания. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в комментарии LRT TELEVISION.

Он отметил, что ситуация на поле боя в Украине остается сложной, и Россия сейчас действительно сильна.

"Я не думаю, что война закончится в этом году, не думаю, что она закончится и в следующем году. Конечно, нам необходимо оказать Украине как можно большую военную поддержку, но нам нужно быть реалистами, потому что ситуация на поле боя очень сложная. Это означает, что мы должны сделать больше, но мы также не должны завышать наши ожидания", - объяснил он. Видео дня

Брекельманс отметил, что необходимо смотреть на долгосрочную перспективу и убедиться, что граждане Европы продолжают хотеть поддерживать Украину, "поэтому мы не должны создавать ложные ожидания, чтобы люди не разочаровывались".

"Потому что иногда люди думают, что российское вторжение было спринтом, который превратился в марафон, но на самом деле это забег длиной 42 км, поэтому мы должны продолжать", - подчеркнул министр обороны Нидерландов.

Он добавил, что нужно быть оптимистами, но в то же время реалистами. По его словам, Россия - действительно мощный противник, и может вести эту войну с такой интенсивностью очень долго.

"Если посмотреть на оценки того, что сможет производить российская военная промышленность, и на количество людей, которых она способна мобилизовать, эти цифры действительно огромны. Россия играет в игру чисел, и Украине очень сложно от нее защититься", - добавил Брекельманс.

План победы Зеленского

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом планирует представить ему план победы Украины. Этот план победы включает несколько пунктов - четыре основных плюс один, который будет нужен после войны.

При этом советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко отметил, что возможность наносить ракетные удары вглубь российской территории является важной частью "плана победы" Украины.

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