В частности, речь идет о предоставлении Украине новых возможностей для нанесения ударов по российским аэродромам, военным базам и складам.

Возможность наносить ракетные удары вглубь российской территории является важной частью "плана победы" Украины. Об этом советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко сказал в эфире телемарафона.

Комментируя возможность снятия запрета на глубокие удары по РФ западными ракетами, Лещенко отметил, что в Белом доме ждут встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в этом месяце во время сессии Генеральной ассамблеи ООН. "Они хотят услышать украинский план победы", - сказал Лещенко.

По словам советника руководителя ОП, ранее Зеленский отмечал, что план победы Украины зависит от президента США Джо Байдена.

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Как отмечает Лещенко, план победы Украины предусматривает получение Украиной новых возможностей. "А новые возможности означают бить по тем аэродромам, военным базам, хранилищам, где хранятся ракеты, откуда взлетают самолеты, которые потом бомбят украинскую землю и уничтожают украинские города, убивают украинских гражданских. Соответственно, до того момента, пока мы не получим это разрешение, мы не можем говорить о реализации этого плана победы. Поэтому, от президента Байдена многое зависит", - подчеркнул Лещенко.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что у Байдена есть возможность принять историческое решение перед завершением своей политической карьеры и дать Украине необходимые возможности. Такие возможности Украина не получила во время предыдущих лет президентства Байдена.

"Это возможность записать свое имя в учебники истории. На такой мажорной ноте, я надеюсь, президент США этим воспользуется, потому что для Америки и Украины - это одни и те же цели. Это цели демократии и защиты прав человека, и право каждой нации определять свое будущее без оглядки на Москву", - сказал Лещенко.

По его словам, в США до сих пор помнят о Кубинском и Карибском кризисе, когда мир остановился в шаге от ядерной катастрофы, и это влияет на ход внутренних дискуссий в США относительно снятия ограничений для Украины.

"То поколение политиков, к которому принадлежит Джо Байден, они помнят, и они все еще остаются в плену этих представлений, что есть какие-то красные линии, которые нельзя пересекать, как в свое время в шаге от ядерной катастрофы остановились Хрущев и Джон Кеннеди, и поэтому, они до сих пор верят, что Путин может такое предпринять, но, Украина показала контрнаступлением в Курской области, что красных линий, в том понимании, как они были полвека назад - их больше не существует. Часть российской территории оккупирована уже больше месяца. Никаких мер для того, чтобы деоккупировать с применением ядерного оружия, Россия не предпринимает, а другое оружие она уже всегда применяла два с половиной года", - сказал Лещенко.

Он считает, что Россия не может реализовать в реальной жизни те страхи, которые она распространяет.

"Мы надеемся, что под занавес завершения каденции (президентства Байдена) перевес будет в пользу украинского сценария", - сказал Лещенко.

Украинский план победы: что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом планирует представить ему план победы Украины. Этот план победы включает несколько пунктов - четыре основных плюс один, который будет нужен после войны.

По данным издания BILD, кроме ударов вглубь России "план победы" также предусматривает готовность Украины согласиться на локальное прекращение огня на некоторых участках фронта, таким образом это будет "временное замораживание ситуации". В Офисе президента заявили, что Бильд распространил фейк.

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