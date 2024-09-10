Зеленский рассчитывает на международное давление на Россию, чтобы она согласилась на мир на условиях, предложенных Киевом.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на международное давление на Россию, чтобы закончить войну этой осенью на приемлемых для себя условиях, пишет издание EFE.

"Осознавая отсутствие хороших перспектив на линии фронта и риск того, что военная помощь от некоторых ключевых союзников может ослабнуть, президент Украины Владимир Зеленский работает над односторонней дорожной картой для окончания войны этой осенью и полагается на международное давление на Россию для достижения мира на приемлемых для Киева условиях", - говорится в статье.

Как отмечает СМИ, Зеленский впервые раскрыл детали своего "плана победы" 27 августа.

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"Я построил этот план, исходя из того, что он может быть реализован благодаря нашим партнерам, а не воле или нежеланию Российской Федерации", - сказал украинский президент.

Одним из главных рычагов для достижения этой цели станет успех украинской операции в Курской области.

Параллельно с презентацией этого плана своим партнерам Киев готовится организовать до конца года второй Саммит мира, на который - в отличие от первого - планирует пригласить Россию.

"Из заявлений Зеленского и других украинских политиков ясно, что цель второй встречи - оказать давление на Россию, чтобы она согласилась на мир на условиях, предложенных Киевом в документе - который может быть или не быть так называемым "планом победы", - который он представит на саммите", - пишет издание.

В то же время эффективность этого давления во многом зависит от позиции близких к России держав, таких как Китай и Индия, которые пока что не желают использовать свое влияние на Москву, чтобы заставить Россию полностью или частично уйти из Украины, как того требует Зеленский.

Все больше украинцев согласны на мирные переговоры

Опросы общественного мнения в Украине показывают, что поддержка переговоров с Россией стала расти Однако, как пишет The Wall Street Journal, одна ключевая группа населения по-прежнему негативно относится к любой сделке с Россией: военные.

Только 18% ветеранов и военнослужащих считают, что Украина должна стремиться к прекращению войны путем переговоров. При этом 15% солдат и ветеранов заявили, что присоединились бы к вооруженному протесту, если бы Киев подписал мирный договор, с которым они не согласны.

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