Он рассказал, что его план победы включает несколько пунктов - четыре основных плюс один, который будет нужен после войны.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом планирует представить ему план победы Украины. В интервью с журналистом CNN Фаридом Закарией он рассказал о том, какие планы имеет на разговор с американским президентом и раскрыл некоторые подробности своего плана.

Так, в частности, Зеленский отметил, что будет говорить с Байденом об усилении позиций Украины перед саммитом мира.

"Потому что дипломатические решения, они хороши, если ты сильный. В противном случае Путин даже не будет принимать в этом участия. И я думаю, что при других обстоятельствах они (россияне) не будут заинтересованы в том, чтобы остановить войну", - пояснил Зеленский.

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Он рассказал, что его план победы включает несколько пунктов - четыре основных пункта плюс один, который будет нужен после войны.

"Речь о безопасности. Речь о геополитическом положении Украины. Речь об очень сильной военной поддержке, которая должна быть доступной для нас. И о том, что мы должны свободно решать, как использовать ту или иную вещь. Речь идет о решении по экономической поддержке, но которые, думаю, будут интересными", - пояснил Зеленский.

Он также отметил, что надеется, что президент Байден оценит и поддержит план, и будет хорошо, если он его команда смогут добавить еще что-то, что усилит позицию Украины.

Зеленский добавил, что готов представить этот план не только Байдену, но и кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу, а также Конгрессу США.

Зеленский встретится с Байденом

Как рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, во время встречи главы государств будут обсуждать вопрос разрешения на удары по России американскими дальнобойными ракетами.

Он также добавил, что Байден поговорит с украинским президентом об оружии и о "существенном" новом пакете помощи, над которым работает Вашингтон. Также во время встречи будет обсуждаться анонсированный Зеленским "план победы" Украины.

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