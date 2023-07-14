ВСУ держат противника на расстоянии вытянутой руки, объяснил Тарнавский нынешнее состояние боев с оккупантами.

Контрнаступление ВСУ идет медленно, но, по словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадного генерала Александра Тарнавского, успешно.

В интервью CNN Тарнавский признал пока скромные успехи операции ВСУ, особенно на юге. Предполагалось, что контрнаступление "должно быть быстрым, молниеносным движением, уничтожением противника, овладением некоторыми рубежами, некоторыми объектами, объектами нападения и в результате достижением какой-либо цели".

"Успешно, но не так, как хотелось бы каждому из нас", - сказал Тарнавский.

Причина таких темпов - это то, что, добавил Тарнавский, "русские достаточно мощно подготовились к этому событию".

Проблемой остаются минные поля, а украинские средства разминирования нередко становятся целями для российских обстрелов.

"Они провели очень плотное комплексное минирование с использованием минных заграждений, фугасных боеголовок и прямой постановкой мощных фугасов, которые сейчас находятся в районах прохода техники и личного состава", - объяснил генерал.

В материале говорится, что продвижение украинских сил на юге занимает центральное место в планах Киева. Здесь ВСУ пришлось начать вести бой с умом, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, экономя на использовании артиллерии.

Тарнавский использует метафору текущего состояния боя: "Это как в боксе, мы держим противника на расстоянии вытянутой руки. Мы не позволяем им приблизиться. Почему? Потому что ближний бой - это совсем другое. Так что на дальних дистанциях мы эффективно побеждаем (их)".

Контрнаступление ВСУ - главное

ВСУ пошли в контрнаступление в начале июня. С тех пор украинские военные добились некоторых результатов в Донецкой и Запорожской областях. Например, в течение 13 июля ВСУ имели успехи на направлении Белая Гора-Андреевка, закрепляются на достигнутых рубежах.

А на Мелитопольском направлении за прошедшую неделю ВСУ продвинулись на 1,7 км. и продолжают вести наступательные действия. Таким образом, Нацгвардия готовит почву для расширению наступления под Авдеевкой.

Многие западные эксперты и военные откровенно разочарованы первым месяцем украинского наступления, так как ожидали молниеносных результатов. На эти и другие похожие заявления главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ответил призывом не делать из войны "шоу", а помогать оружием.

Из-за минных ограждений и того, что нерешительность Запада по предоставлению Украине дальнобойного вооружения и танков дала возможность русским в течение большого времени хорошо окопаться, бойцы ВСУ часто продвигаются вперед ценой собственной жизни.

Кроме того, эксперты и военные неоднократно настаивали, что без эффективной поддержки с воздуха украинские войска, уже оснащенные западными БМП и танками, все еще остаются уязвимыми для противника.

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