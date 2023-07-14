США будут поддерживать Украину независимо от ситуации на поле боя.

Директор Объединенного комитета руководителей штабов армии США генерал-лейтенант Дуглас Симс заявил, что контрнаступление украинских Сил обороны проходит последовательно.

Как сообщает официальный сайт Пентагона, США хотели бы более быстрого продвижения ВСУ, но все равно довольны действиями защитников Украины.

"Они используют новое оборудование и делают это, подвергаясь обстрелам и бомбардировкам, не говоря уже о масштабном минировании со стороны россиян. И там, где они набирают сотни метров в день, а в некоторых местах, возможно, и километр в день, они делают это с большими затратами сил", – сказал представитель Минобороны США.

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По его словам, на поле боя украинские бойцы работают в отличной последовательности.

"Это тяжелые боевые действия, они ведутся в труднодоступной местности, под обстрелами, и, если учесть все это, то это просто впечатляет", – добавил он.

Военная поддержка США для Украины

Украина уже получила кассетные боеприпасы от США, отмечал украинский генерал.

Палата представителей Конгресса США отклонила поправки в оборонный бюджет на 2024 год, предусматривавших прекращение или ограничение военной помощи Украине.

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