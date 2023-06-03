Враг вел наступательные действия вблизи Новоселовского, Белогоровки, Спорного и Ивановского.

Российские захватчики совершили в течение суток 16 неудачных атак на восточном фронте, сосредоточив усилия на попытке полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке. В частности, противник вел безуспешные наступательные действия на Купянском направлении вблизи Новоселовского Луганской области; на Лиманском направлении - в районе Белогоровка Луганской области и Спорного Донецкой области.

"На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в районе Ивановское, успеха не имел... на Марьинском направлении в эти сутки противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, однако наши защитники отбили все 9 атак противника. Также были безуспешные наступательные действия в районе Александровки Донецкой области", - сообщил Генштаб.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник наступательных действий не проводил.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

В Минобороны уточнили, что происходит в Бахмуте

Как сообщал УНИАН, сегодня заместитель министра обороны Анна Маляр, информируя о ситуации с российским вторжением, сообщила, что агрессор не прекращает обстрелы и нанесение авиаударов на всех направлениях, но география наступательных действий несколько иная.

Вместе с тем, по ее словам, на Бахмутском направлении враг пытался вернуть утраченные позиции, но не смог. На остальных трех направлениях - Купянском, Лиманском, Марьинском - враг активен и проводит довольно интенсивные наступательные действия, но безуспешно.

В городе Бахмут ситуация условно стабильная, отметила Маляр. Силы обороны контролируют юго-западные окраины города. "Вагнеровцы" окончательно еще не покинули город, осуществляют инструкторскую работу с прибывшими отрядами регулярной армии.

В утренней сводке Генштаб сообщал, что враг продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В частности, за прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений на восточном участке фронта.

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