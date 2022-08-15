Так называемые "военнослужащие мобилизационного резерва ЛНР" не хотят воевать за соседнюю псевдореспублику, узнал журналист.

В самопровозглашенной "ЛНР" члены одного из незаконных вооруженных формирований отказались воевать за так называемую "ДНР".

В "ЛНР" за соседнюю квазиреспублику не хотят воевать "военнослужащие мобилизационного резерва", свидетельствует видеозапись их обращения, которую опубликовал бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (наша страна, РФ, ОБСЕ) в Минске, журналист Денис Казанский.

"Мы, военнослужащие мобилизационного резерва,… отказываемся идти воевать за территорию "Донецкой народной республики". Свой долг по защите "Луганской народной республики" мы выполнили…", - говорится в обращении.

Напомним, РФ весной 2014 года захватила украинский Крым, а потом вторглась на часть Донбасса и поддержала боевиков, которые объявили о создании "ЛДНР". 22 февраля 2022 года власти России признали "ЛНР" и "ДНР" в рамках Донецкой и Луганской областей. Стоит отметить, что боевики не контролируют всю эту территорию.

24 февраля российские войска осуществили полномасштабное вторжение в Украину. На Донбассе идут ожесточенные бои.

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