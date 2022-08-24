Противник нанес авиационные удары в районах ряда населенных пунктов.

Российские оккупанты в очередной раз пытались установить контроль над Песками и Невельским, но понесли потери и отошли.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Отмечается, что на Авдеевском направлении враг задействовал ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня для обстрелов неподалеку Авдеевки, Александрополя, Опытного, Водяного, Новобахмутовки, Красногоровки и Невельского.

Авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов Марьинка, Александрополь и Водяное.

"Наступательными и штурмовыми действиями уже в который раз захватчики пытались установить контроль над населенными пунктами Пески и Невельское. Успеха не имели, традиционно понесли потери и отошли", - констатировали в Генштабе.

Напомним, российские захватчики вторглись в Украину рано утром 24 февраля. На Донбассе идут ожесточенные бои. ВСУ дают достойный отпор противникам - на нашей земле уже ликвидировали 45 тыс. 700 врагов.

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