цей матеріал доступний українською

В СБУ заявили о задержании боевика "ЛНР", который стрелял в украинцев (фото)

15:22, 14 августа 2020
Война
219 0
СБУ задержала боевика "ЛНР", который стрелял в украинцев / facebook.com/SecurSerUkraine

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Читайте такжеСутки на Донбассе прошли без обстрелов, но с нарушениями "тишины" боевиками

В украинской спецслужбе рассказали, что задержанный боевик воевал против украинцев, будучи стрелком так называемой "Казачьей Национальной Гвардии Всевеликого войска Донского Перевальского гарнизона" и "4 бригады 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР".

По данным следствия, мужчина вступил в ряды боевиков во время отбывания наказания в одном из исправительных учреждений региона за совершение тяжкого преступления.

Затем боевик скрывался на подконтрольной Украине территории рядом с местом дислокации подразделений ВСУ на линии разграничения.

фото ssu.gov.ua

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Задержание боевиков "ЛДНР"

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter