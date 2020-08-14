В СБУ заявили о задержании боевика "ЛНР", который стрелял в украинцев (фото)

Мужчина присоединился к боевикам во время отбывания наказания в тюрьме за совершение тяжкого преступления.

В СБУ заявили о задержании в районе проведения ООС боевика "ЛНР", который обстреливал позиции украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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В украинской спецслужбе рассказали, что задержанный боевик воевал против украинцев, будучи стрелком так называемой "Казачьей Национальной Гвардии Всевеликого войска Донского Перевальского гарнизона" и "4 бригады 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР".

По данным следствия, мужчина вступил в ряды боевиков во время отбывания наказания в одном из исправительных учреждений региона за совершение тяжкого преступления.

Затем боевик скрывался на подконтрольной Украине территории рядом с местом дислокации подразделений ВСУ на линии разграничения.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Задержание боевиков "ЛДНР"

СБУ задержала в Северодонецке одного из ключевых организаторов антиконституционного "референдума" по созданию так называемой "ЛНР".

Задержанному на линии разграничения боевике "ДНР" сообщили о подозрении. У него обнаружили контракт с "военной частью ДНР", форму российского образца, "военный билет" и "удостоверение участника боевых действий" так называемой "ДНР".

СБУ с задержала в Донецкой области экс-милиционера, который работал на "ЛНР".

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Автор: Александр Топчий