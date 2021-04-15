По информации СМИ, боевики дали распоряжения освободить койки в больницах и готовить административные учреждения к возможной активизации боевых действий.

Оккупанты в Донецке приказали готовить бомбоубежища и места в больницах, а у административных зданий закладывать мешки с песком.

Читайте такжеТанки, гаубицы и ЗРК: в ОРДЛО зафиксировали огромное скопление военной техникиОб этом пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на своего корреспондента в Донецке, а также на сообщения пользователей социальных сетей.

По информации издания, боевики "ДНР" дали распоряжения готовить административные учреждения к возможной активизации боевых действий.

На местных ресурсах в социальных сетях появились фото, где видно, что окна здания Донецкой городской "администрации" заложены мешками с песком.

"Также есть информация о появлении мешков с песком и у других донецких зданий. По некоторым данным, из "госучреждений" при "ДНР" вывозят архивы, а работникам выдают на руки трудовые книжки. Также началось подготовка бомбоубежищ, а в некоторых медицинских учреждениях еще и просят подготовить койки", - сообщает издание.

В Донецкой областной травматологии, которую оккупанты называют Республиканским травматологическим центром, журналистам рассказали, что сегодня поступило распоряжение освободить 60% коек и привести в порядок бомбоубежища к 21 апреля.

Отмечается, что именно на тот день запланировано послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Кроме того, 22-23 апреля в Донецке должен состояться форум "Единство россиян: защита прав и свобод", в котором будут участвовать главы незаконных вооруженных группировок и гости из России.

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Автор: Катерина Комолова