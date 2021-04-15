Оккупанты в Донецке приказали готовить бомбоубежища и места в больницах, а у административных зданий закладывать мешки с песком.
Читайте такжеТанки, гаубицы и ЗРК: в ОРДЛО зафиксировали огромное скопление военной техникиОб этом пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на своего корреспондента в Донецке, а также на сообщения пользователей социальных сетей.
По информации издания, боевики "ДНР" дали распоряжения готовить административные учреждения к возможной активизации боевых действий.
На местных ресурсах в социальных сетях появились фото, где видно, что окна здания Донецкой городской "администрации" заложены мешками с песком.
"Также есть информация о появлении мешков с песком и у других донецких зданий. По некоторым данным, из "госучреждений" при "ДНР" вывозят архивы, а работникам выдают на руки трудовые книжки. Также началось подготовка бомбоубежищ, а в некоторых медицинских учреждениях еще и просят подготовить койки", - сообщает издание.
В Донецкой областной травматологии, которую оккупанты называют Республиканским травматологическим центром, журналистам рассказали, что сегодня поступило распоряжение освободить 60% коек и привести в порядок бомбоубежища к 21 апреля.
Отмечается, что именно на тот день запланировано послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Кроме того, 22-23 апреля в Донецке должен состояться форум "Единство россиян: защита прав и свобод", в котором будут участвовать главы незаконных вооруженных группировок и гости из России.
Стягивание войск РФ к границе Украины
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.
- В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, это вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.
- 1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.
- По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попробовать продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.
- Журналисты британского телеканала Sky News сняли изнутри военный лагерь России, расположенный у границы с Украиной под Воронежем.
- Ранее расследователи показывали снимки полевого лагеря российской армии со спутника.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram