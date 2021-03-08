На обстрелы противника подразделения Вооруженных сил Украины открывали ответный огонь.

С полуночи в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты трижды нарушили режим тишины.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС.

"С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли подразделения украинских военных. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, а неподалеку от Песков - еще и из стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Золотое-4, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", захватчики обстреляли позиции наших защитников из стрелкового оружия, автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов", - отмечается в сводке.

На обстрелы противника подразделения Вооруженных сил Украины открывали ответный огонь.

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Боевых потерь среди украинских воинов нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК уведомила представителей миссии ОБСЕ.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается под контролем украинских воинов, отметили в штабе.

Напоминается, что в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 32 взрывоопасных предмета.

Ситуация на Донбассе: подробности

На днях боевикам в Донецкой области дали разрешение открывать "предупредительный огонь" на подавление и уничтожение огневых точек противника.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе расценила это заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей.

4 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона должна оставаться сторонницей Минских договоренностей и выразил "обеспокоенность" усилением напряженности на линии соприкосновения на Донбассе.

В связи с этим в МИД Украины призвали Россию прекратить перекладывать ответственность за выполнение Минских соглашений на других и начать выполнять взятые на себя мирные обязательства.

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Автор: Виктория Токарева