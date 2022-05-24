По его словам, на встрече страны объявили новые способы поддержки Украины, которые могут стать "game changing" в этой войне.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал детали о вчерашней встрече руководителей оборонных ведомств в формате, начатом 26 апреля на авиабазе США в Германии Рамштайн.

""Рамштайн" становится настоящей коалицией свободного мира в поддержку Украины. Радует, что количество стран-участниц увеличивается, среди континентов не представлена только Антарктида", - написал Резников на своей странице в Facebook.

Резников и коллеги проинформировали партнеров о ситуации на фронте и изменениях, которые произошли с момента прошлой встречи. В частности, констатировали прогресс в поставке 155-мм артиллерии и обозначили первоочередные потребности ВСУ.

"Если на первой встрече ключевыми словами были "timing" и "transition", на этот раз добавилось еще слово "coordination". Мы сосредоточим свои усилия на том, чтобы международная поддержка давала максимальный эффект. Искренне поблагодарил за помощь нашему государству многих коллег, в частности, моего друга и большого друга Украины – министра обороны Британии Бена Уоллеса", – подчеркнул Резников.

По его словам, на встрече страны объявили новые способы поддержки Украины, которые могут стать "game changing" в этой войне.

"Рассчитываю, что на следующей встрече в июне смогу доложить коллегам о результатах применения оружия, о которой шла речь на встрече 23 мая. Так, среди прочего, мы уже получили подтверждение по усилению нашей береговой обороны. В частности речь идет о пусковых установки и противокорабельные ракеты Harpoon. Решение было найдено благодаря объединению усилий нескольких наших стран-партнеров. Также речь шла и о других приятных сюрпризах, которые усилят мощность украинской армии, и будут неприятными для врага. Но об этом – впоследствии", - пообещал он.

Резников поблагодарил польского коллегу Мариуша Блащака, министра обороны Канады Аниту Ананд и министра обороны Дании Мортена Бедскова. Также он отметил нидерландского министра Кайси Оллонгрен и норвежского коллегу Бьерна Арильда Грамма.

"Нет слов, чтобы выразить в полной мере нашу благодарность нашим литовскому, латвийскому и эстонскому друзьям – Арвидасу Анушаускасу, Артису Пабриксу и Калле Лаанету. Украинская нация глубоко благодарна им. Я благодарю коллег из Австралии и Франции и надеюсь продолжить наше сотрудничество с новыми командами. Я благодарю министра Яну Чернохову из Чехии и министра Ярославу Надю из Словакии. На прошлой неделе состоялся содержательный разговор с немецким федеральным министром Кристине Ламбрехт, во время которого, среди прочего, обсуждались противовоздушные бронемашины "Гепард". Я благодарен за все, что Германия начала делать для Украины", – добавил министр.

Резников добавил, что особого оптимизма добавляет звездное лидерство США, которое уже воплощено в законе о ленд-лиз и масштабах помощи.

"Все участники встречи выразили непоколебимую поддержку Украине в войне с Россией и выразили восхищение героизмом и профессионализмом наших Вооруженных Сил, стойкостью всего украинского народа. Украина обязательно победит!"- подытожил министр обороны.

Напомним, предоставить Украине пусковые установки "Harpoon" и ракеты к ним, чтобы помочь украинцам защитить свое побережье, согласилась Дания.

Вас также могут заинтересовать новости: