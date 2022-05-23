Вооружение предоставит Украине Дания.

Дания усилит Вооруженные Силы Украины противокорабельными ракетами Harpoon и наземными пусковыми установками для их запуска.

Об этом сообщил глава Минобороны США Ллойд Остин на брифинге после конференции "Украинской контактной группы", в которой, по его словам, приняли участие представители 44 стран, НАТО и Европейский Союз.

Детали поставки, сроки и количество комплексов пока не оглашены.

"Я особенно благодарен Дании, которая объявила сегодня о передаче пусковых установок "Harpoon" и ракет для помощи Украине в защите своего побережья", - сказал Остин.

Глава Пентагона отметил, что 20 стран также объявили о новых пакетах помощи, многие страны предоставят критически необходимое артиллерийское вооружение, танки и другую бронетехнику.

Другие страны предложили обучение украинских военных и модернизацию их военных систем.

По словам Остина, в заседании приняли участие более 40 министров обороны, в том числе украинский министр обороны Алексей Резников. Кроме того, к группе впервые присоединились министры из Австрии, Боснии, Колумбии и Косово.

Стоит отметить, что именно Дания имела на вооружении единственный в своем роде комплекс Harpoon Coastal Defense System, который также известен по аббревиатуре HCDS. Он находился на вооружении страны с 90-х по 2003 год.

Harpoon - одна из самых популярных противокорабельных ракет в мире.

США давно работают над потенциальным решением передать Украине дальнобойные противокорабельные ракеты для того, чтобы Украина могла разблокировать свои порты в Черном море. Существует только два варианта, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Речь идет о противокорабельных ракетах Harpoon от Boeing или Naval Strike Missile от норвежской Kongsberg и американской Raytheon Technologies.

Что касается ракет Harpoon, то существует ограниченная доступность платформ для запуска ракет с берега. Это технически сложное решение, поскольку это преимущественно ракеты морского базирования.

Как сообщал УНИАН, в оперативной зоне Черного моря сейчас находятся около 20 кораблей ВМФ России, включительно с подводными лодками.

Вас также могут заинтересовать новости: