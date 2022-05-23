Дания планирует передать Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки к ним.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что Украине нужны противокорабельные ракеты Harpoon для защиты и освобождения оккупированных территорий.

Об этом Ермак сообщил в Telegram.

"Дания планирует передать Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки к ним. Также дополнительное вооружение получим от ряда других стран. Нам это действительно нужно для решения задач по защите и освобождению наших территорий", - подчеркнул Ермак.

Как сообщал УНИАН, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что по итогам встречи в формате "Рамштайн-2" сегодня, 23 мая, страны обязались предоставить Украине противокорабельные ракеты Harpoon, реактивные системы, танки и боеприпасы.

Следующая, третья, встреча Контактной группы поддержки Украины состоится в Брюсселе 15 июня.

Справка УНИАН. Harpoon - одна из самых популярных противокорабельных ракет в мире. Она была принята на вооружение в США еще в 1977 году. И хотя эта ракета не несла в себе ничего сверхреволюционного, сочетания ее характеристик и габаритов сделали ее крайне удачной и обеспечили эксплуатацию до сих пор в более чем в трех десятках стран мира.

В целом ракета Harpoon может использоваться с самолетов, кораблей и береговых комплексов, а также подлодок. Именно поэтому ракета имеет разные индексы: AGM-84 – для воздушной, RGM-84 – для морской или наземной версии и UGM-84 – для пуска с субмарин.

В условиях Украины существует определенная сложность с боевым использованием Harpoon. Она банальна и проста: в ВСУ нет ни самолетов, ни кораблей, ни субмарин с которых можно осуществить пуск этой ракетой.

Единственная исключительно теоретическая возможность – береговой ракетный комплекс. И он действительно существует – Harpoon Coastal Defense System также известен по сокращенному названию HCDS. Точнее - существовал, потому что стоял на вооружении в Дании с 90-х по 2003 год. Где находится эта система, как она хранилась, в боевом ли она состоянии, или вообще еще существует ли - крайне сложные вопросы, на которые нет ответа в публичных источниках.

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