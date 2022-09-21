Силы обороны нанесли 32 удара по вражеским позициям: поражено 17 районов сосредоточения противника, четыре опорных пункта, 10 позиций ЗРК и склада с боеприпасами.

Вооруженные силы Украины отбили атаки оккупантов в районе Купянская и еще четырех населенных пунктов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечернем сводке.

"За сутки подразделения наших войск отбили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Веселое, Зайцевое, Курдюмовка и Бахмутское", - говорится в сообщении. Видео дня

Отмечается, что для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 32 удара по вражеским позициям.

"Подтверждено поражение 17 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, четырех опорных пунктов, 10 позиций зенитных ракетных комплексов и одного склада с боеприпасами", - сказано в сводке.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили одну крылатую ракету и три БпЛА врага.

Также ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по 22 объектам противника - в том числе по 7 пунктам управления различного уровня и 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

"В зону поражения попали склады боеприпасов, объекты ПВО и понтонные переправы оккупантов. Общие потери врага пока уточняются", - добавили в Генштабе.

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