По его словам, именно эти мосты нужно разрушить немедленно.

Перед Вооруженными силами Украины стоит сложнейшая задача изгнать российских оккупантов с нашей земли. Для этого они используют не только свою силу, оружие, но и хитрость, уничтожая склады с боеприпасами врагов на оккупированных территориях. Тем не менее, российские войска подпитывают свои группировки, используя немало логистических путей. В частности, основным из таких на юге Украины является Антоновский мост в Херсоне, а выше по течению Днепра есть еще и железнодорожный мост, который также россияне используют для поставок вооружения.

Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Он убежден, что эти мосты нужно разрушить, чтобы прекратить поступление оружия и техники для вражеских войск перед тем, как ВСУ начнут освобождать Херсон. По его словам, если не сделать этого, рашисты все равно не оставят эти мосты целыми, когда будут отступать через них.

"В Херсоне были замечены колонны машин, которые везли железобетонные колпаки для долговременных огневых точек (Дотов). Кроме того, ранее россияне завозили в тамошние леса кругляк. Это указывает на то, что захватчики пока не собираются убегать, а будут окапываться и оборонять временно оккупированную территорию очень тщательно", - отметил Жданов.

Поэтому он убежден, что Антоновский и железнодорожный мост в Херсоне нужно уничтожить как можно скорее.

Сделать это, по его словам, не так сложно. К примеру, все 3 моста в Лисичанске были разрушены только артиллерией. А если в Херсоне применить такие мощные средства как HIMARS, то одним залпом снести оба моста.

"Когда это будет сделано, можно будет наносить огневого поражения, ведь оккупанты не смогут пополнять потери. Тогда мы методично и планомерно можем уничтожать их при наименьших потерях со стороны наших военных", – пояснил Жданов.

Что касается Крымского моста, то по словам Жданова, украинская сторона уже получила соответствующую документацию по нему и знает его слабые стороны.

"Как только у нас появятся оперативно-тактические ракеты, нужно будет решать, что с ним делать. Если речь не будет идти о разрушении пролетов моста, то нужно по крайней мере повредить их, чтобы сделать невозможным проход транспорта", - считает эксперт.

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