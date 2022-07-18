Отметим, окончательно решение о пятом транше в 500 млн евро на вооружение для Украины будет одобрено в последующие дни.

Украине нужно больше оружия для защиты своей свободы и независимости, и она его получит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель сказал на брифинге в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

"Россия пытается уничтожить Украину и украинскую нацию и одновременно начинает глобальный кризис продовольствия и энергетический кризис. Министры единодушно согласились с необходимостью продолжать решительно выступать на стороне Украины и оказывать Украине всю нашу поддержку в ее борьбе за свободу и независимость. Украине необходимо больше оружия. Мы их обеспечим им. Война будет продолжаться. Мы будем продолжать поддерживать", - подчеркнул Боррель.

В связи с этим он сказал, что предложил одобрить в рамках Европейского фонда мира пятый транш военной помощи Украине в размере дополнительных 500 миллионов евро.

Было политическое согласие относительно поддержки этого предложения. Решение будет принято в следующие дни, но сегодня министры согласились с этим", - сказал Боррель.

Как сообщал УНИАН, в Европейском Союзе договорились о пятом транше в 500 млн евро на вооружение для Украины. Отныне общая помощь на оружие для Украины от Евросоюза будет составлять 2,5 млрд евро.

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