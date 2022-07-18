Украине нужно больше оружия для защиты своей свободы и независимости, и она его получит.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель сказал на брифинге в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам.
"Россия пытается уничтожить Украину и украинскую нацию и одновременно начинает глобальный кризис продовольствия и энергетический кризис. Министры единодушно согласились с необходимостью продолжать решительно выступать на стороне Украины и оказывать Украине всю нашу поддержку в ее борьбе за свободу и независимость. Украине необходимо больше оружия. Мы их обеспечим им. Война будет продолжаться. Мы будем продолжать поддерживать", - подчеркнул Боррель.
В связи с этим он сказал, что предложил одобрить в рамках Европейского фонда мира пятый транш военной помощи Украине в размере дополнительных 500 миллионов евро.
Было политическое согласие относительно поддержки этого предложения. Решение будет принято в следующие дни, но сегодня министры согласились с этим", - сказал Боррель.
Как сообщал УНИАН, в Европейском Союзе договорились о пятом транше в 500 млн евро на вооружение для Украины. Отныне общая помощь на оружие для Украины от Евросоюза будет составлять 2,5 млрд евро.