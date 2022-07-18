Если бы ВСУ вовремя получили больше артиллерии, то Лисичанск и Северодонецк оставались бы под контролем Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал увеличение поставок западного оружия в Украину.

Об этом пишет Forbes.

"Поставки оружия - очень деликатный процесс. Скажу просто: HIMARS, другие РСЗО от других стран, гаубицы, танки – все идет и будет еще больше. Это исключительно вопрос времени. Наша задача - ускорять процессы: от принятия политических решений до решения логистических задач", - заявил он.

Он добавил, что поставки из разных стран по разным каналам являются достаточно устойчивыми, но количественно неудовлетворительными.

"Конкретику говорить не буду, потому что буду подставлять наши поставки под удар. Основная проблема со снабжением - график. Например, мои последние разговоры с коллегами из стран, поставляющих оружие. Я озвучиваю то, что надо, один раз, а затем несколько раз под разным соусом, в разные моменты, чтобы сигнал пробил и зафиксировался, говорю: "Это надо до такого-то числа". Потом мы еще о чем-то поговорили. Я снова говорю: "Кстати, я хочу еще раз прояснить: то, что я тебе говорил, это надо до такого-то числа". По три-четыре раза за разговор я пробиваю сознание людей, потому что это главная проблема. Если бы мы вовремя получили больше артиллерии 155-го калибра, больше ракетных систем залпового огня, то Лисичанск и Северодонецк оставались бы под контролем Украины. Но все занимает время – так система разворачивается", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее в России началась паника из-за эффективности HIMARS. По словам военного эксперта Сергея Кузана, больше никто в мире не купит российские противоракетные системы, ведь ни С-300, ни С-400 не способны перехватывать HIMARS.

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