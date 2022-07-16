На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку подразделений с целью дальнейшего продвижения в направлениях населенных пунктов Барвенково и Славянск.

Войска РФ пытались улучшить тактическое положение на востоке и установить контроль над территорией Углегорской ТЭС, успеха не имели.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, информируя об оперативной обстановке относительно российского вторжения по состоянию на 18:00 16 июля.

Отмечается, что на Славянском и Бахмутском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на установлении контроля над городами Северск и Бахмут. Продолжает задействовать все имеющиеся средства огневого поражения по линии соприкосновения. Зафиксированы обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Александровка, Никифоровка, Донецкое, Спорное, Травневое, Покровское, Соледар, Нью-Йорк, Кодема и других. Оккупанты нанесли авиаудары недалеко от Нью-Йорка, Берестового и Соледара.

"Наступательными и штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Григорьевка, Новолуганское, Семигорье и установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Успеха не имеет - украинские воины заставили противника отойти", - сообщили в Генштабе.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новомихайловка, Владимировка, Каменское, Угледар, Невельское, Времовка, Белогорье, Гуляйполе, Зализничное, Ольгевское, Малые Щербаки, Тоненькое, Пречистовка, Новополь, Новоселка и других. Авиаудар зафиксирован вблизи Авдеевки.

На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку подразделений с целью дальнейшего продвижения в направлениях населенных пунктов Барвенково и Славянск. Агрессор обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов ряд населенных пунктов, в частности Харьков, Старый Салтов, Барвенково, Богородичное, Великая Камышеваха, Новониколаевка, Константиновка, нанес авиаудары вблизи Мосьпаново и Богородичного.

На Южнобугском направлении враг продолжает осуществлять обстрелы с применением ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по линии соприкосновения. Наносил авиационные удары в районе Потемкино. Сохраняется угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Противник обстрелял позиции наших войск неподалеку Заруцкого, Старикового и Будивельного Сумской области.

Напомним, в сегодняшней утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что российские войска возобновили наступление на Углегорскую ТЭС.

В частности, на Донецком направлении враг обстрелял районы нескольких населенных пунктов, а на Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары недалеко от Берестового и Нью-Йорка, и осуществлял артиллерийские обстрелы.

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