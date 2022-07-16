Россияне теряют как личный состав, так и огромное количество техники.

Российские оккупанты постоянно пытаются оккупировать Луганскую область, но украинские воины успешно отбивают атаки.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Фейсбуке.

"На сегодняшний день даже то, что Шойгу (министр обороны РФ Сергей Шойгу - ред.) доложил о том, что уже они контролируют Луганскую область, то могу сказать, что большинство области они контролируют, но два населенных пункта (Белогоровка и Верхнекаменка - ред.), там идут ожесточенные бои, пройти они там не могут", - заявил Гайдай.

Он подчеркнул, что россияне теряют как личный состав, так и огромное количество техники. При этом штурмы продолжаются постоянно, но захватчики не имеют успеха.

По словам председателя ОВА, для поиска слабых мест в нашей обороне, россияне отправляют ДРГ. Но их постоянно уничтожают наши войска.

"Белогоровка и Верхнекаменка продолжают держать оборону. Наши защитники отбили попытки рашистов "перерезать" трассу Лисичанск-Бахмут. Русские хотели захватить "дорогу жизни", чтобы после перегруппировки начать штурмовать Бахмут", - добавил он.

Напомним, в сегодняшней утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что российские войска возобновили наступление на Углегорскую ТЭС.

В частности, на Донецком направлении враг обстрелял районы нескольких населенных пунктов, а на Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары недалеко от Берестового и Нью-Йорка, и осуществлял артиллерийские обстрелы.

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