Жители города получили взрывные травмы и осколочные ранения, их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Российские оккупанты сегодня вечером обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) жилой сектор города Волчанск в Харьковской области.

В результате этой атаки россиян два человека держали ранения, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Ранены два человека: 57-летняя женщина и 60-летний мужчина. Оба госпитализированы, получили взрывные травмы и осколочные ранения. Их состояние медики оценивают как среднее", - написал он.

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Война в Украине: ситуация на Харьковщине

Как сообщал УНИАН, россияне оккупировали часть территории Харьковской области в начале полномасштабного вторжения в феврале. Однако в сентябре благодаря стремительному контрнаступлению украинские военные освободили Харьковщину от захватчиков.

Тем не менее, российский враг продолжает обстреливать регион. В частности, 20 ноября россияне нанесли ракетный удар системой С-300 по поселку Шевченково Купянского района Харьковской области.

Ракета попала в двухэтажный многоквартирный дом. Поврежден также жилой дом рядом. Погибла 38-летняя женщина, по меньшей мере два человека получили ранения.

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